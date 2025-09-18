Samenwerken aan een gezonde leefomgeving in de Achterhoek

Achterhoekse Archeologiedag op 11 oktober in Eibergen

Op 11 oktober 2025 organiseert de Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) de Achterhoekse Archeologiedag bij het Muldershuis, Mallumse Molenweg 114 in Eibergen….

ODA en ODVeluwe zetten koers naar een gezamenlijke omgevingsdienst

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) en Omgevingsdienst Veluwe (ODVeluwe) starten een traject om samen verder te gaan als één omgevingsdienst voor de…
  • Vergunning aanvragen voor bedrijven

    Wilt u een bedrijf starten? Of veranderen de activiteiten van uw bedrijf? Dan kan het zijn dat u een omgevingsvergunning voor milieu moet aanvragen of een ‘melding milieubeheer’ moet doen.

    Rokende schoorstenen op een industrieterrein

  • Overlast melden

    Wij onderzoeken klachten die te maken hebben met het milieu. Bijvoorbeeld over geur of verontreinigd water. Heeft u te maken met overlast? Dan kunt u dit melden.

    Overvolle container

  • Service & contact

    Heeft u vragen over onze dienstverlening? Neem dan contact met ons op. 

    Een vrouw kijkt op haar telefoon,

Archeologie

Als u gaat bouwen of slopen, kunt u te maken krijgen met archeologische vondsten of sporen.

Ongewoon voorval melden

Een ongewoon voorval is een situatie binnen uw bedrijf waarbij sprake is van (dreigende) milieuschade. Elk ongewoon voorval moet u melden. Lees hier hoe u dat doet.

Grondwerkzaamheden

Werkzaamheden, zoals graven, saneren, opslaan en toepassen van grond, in of op de bodem worden gezien als een milieubelastende activiteit (mba). Bent u van plan deze werkzaamheden uit te voeren, dan moet u in de meeste gevallen een melding doen bij de gemeente.
  • Over ons

    Omgevingsdienst Achterhoek (ODA) draagt bij aan een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving. Wij verlenen omgevingsvergunningen in opdracht van tien gemeenten en de provincie Gelderland. Ook zien we erop toe dat bedrijven voldoen aan de wetten en regels op milieugebied. Daarnaast adviseren we onder andere onze opdrachtgevers over verschillende (milieu)onderwerpen.

    Een kaart van Gelderland met uitgelicht de Omgevingsdienst Achterhoek. Daarin de diverse gemeenten: Aalten Berkelland Bronckhorst Doetinchem Lochem Montferland Oost Gelre Oude IJsselstreek Winterswijk en Zutphen